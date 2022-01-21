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Сразу три ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

По разным данным, столкнулось от девяти до более чем 20 авто. В итоге образовалась пробка.

21 января, 17:40

© Telegram / SHOT

Кадры очевидца с места происшествия © Telegram / SHOT

На 54-м километре Киевского шоссе в Москве произошло три аварии, в которых столкнулось сразу несколько автомобилей. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, из-за ДТП образовалась пробка. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

По данным ведомства, несколько машин оказались серьёзно повреждены. При этом никто из водителей и пассажиров не пострадал. Предварительно, причиной аварий стали метель и гололёд.

"Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия в целях беспрепятственного проезда транспорта", — добавили в Госавтоинспекции.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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