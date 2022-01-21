Генсек ООН предупредил, что следующая мутация ковида может быть хуже "омикрона"

Человечеству может грозить появление новой мутации коронавируса, которая будет гораздо опаснее омикрон-штамма. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Омикрон" стал ещё одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже", — сказал он, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Вместе с тем Гутерриш отметил важность продолжения глобальной прививочной кампании, темпы которой на сегодняшний день отстают от поставленных задач. Генсек ООН добавил, что государства с высокими доходами в семь раз опережают африканские страны по темпам вакцинации.