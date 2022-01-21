Подана заявка на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19" для амбулаторного лечения

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав РФ заявку на исследования антиковидного препарата "Мир-19" в амбулаторном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19" для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции", — указано в релизе.

Напомним, 22 декабря Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Мир-19". Он был разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Выпускать лекарство собираются в виде спрея в нос либо жидкости для ингаляций, то есть его нужно вдыхать.