Пресс-секретарь раскрыл смысл заявления Зеленского об угрозе "оккупации" Харькова

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя заявление Владимира Зеленского об угрозе российской "оккупации" Харькова, указал, что это был просто "гипотетический сценарий".

"Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал представитель украинского лидера в эфире "Радио НВ".

Никифоров предположил, что тиражирующие слова Зеленского попросту не читали интервью полностью, а "выдёргивали эту фразу" из контекста. В полном же варианте к ней не нужны какие-либо пояснения, добавил пресс-секретарь лидера Незалежной.