Пресс-секретарь раскрыл смысл заявления Зеленского об угрозе "оккупации" Харькова
Сергей Никифоров предположил, что тиражирующие слова украинского лидера попросту не читали интервью полностью, а выдернули фразу из контекста.
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя заявление Владимира Зеленского об угрозе российской "оккупации" Харькова, указал, что это был просто "гипотетический сценарий".
"Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал представитель украинского лидера в эфире "Радио НВ".
Никифоров предположил, что тиражирующие слова Зеленского попросту не читали интервью полностью, а "выдёргивали эту фразу" из контекста. В полном же варианте к ней не нужны какие-либо пояснения, добавил пресс-секретарь лидера Незалежной.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение России". Например, как указал лидер Незалежной, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением. При этом глава Украины заверил, что подконтрольное Москве правительство на территории его страны не сможет продержаться долго, потому что его "не примут люди".
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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