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Псаки: США направят Украине дополнительную военную помощь

Представитель Белого дома заметила, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву 2,7 миллиарда долларов.

21 января, 18:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшее время США намерены продолжить поставки на Украину военной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что за последний год Вашингтон выделил Киеву 650 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, а с 2014 года было направлено 2,7 миллиарда долларов.

"Эти поставки продолжаются, в том числе и в настоящий момент. В ближайшее время будет больше поставок", — сказала Псаки на брифинге.

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Ранее издание The Times сообщило, что Британия планирует дополнительно направить военных в соседние с Украиной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, усилив присутствие в этих странах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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