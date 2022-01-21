Псаки: США направят Украине дополнительную военную помощь

В ближайшее время США намерены продолжить поставки на Украину военной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что за последний год Вашингтон выделил Киеву 650 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, а с 2014 года было направлено 2,7 миллиарда долларов.

"Эти поставки продолжаются, в том числе и в настоящий момент. В ближайшее время будет больше поставок", — сказала Псаки на брифинге.