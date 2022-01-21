Псаки: США направят Украине дополнительную военную помощь
Представитель Белого дома заметила, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву 2,7 миллиарда долларов.
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В ближайшее время США намерены продолжить поставки на Украину военной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она напомнила, что за последний год Вашингтон выделил Киеву 650 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности, а с 2014 года было направлено 2,7 миллиарда долларов.
"Эти поставки продолжаются, в том числе и в настоящий момент. В ближайшее время будет больше поставок", — сказала Псаки на брифинге.
Ранее издание The Times сообщило, что Британия планирует дополнительно направить военных в соседние с Украиной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, усилив присутствие в этих странах.
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