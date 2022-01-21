Белый дом прорабатывает варианты эвакуации американцев с Украины

Власти США тщательно прорабатывают различные планы действий на случай обострения обстановки на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о подготовке эвакуации американцев.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира", — сказала Псаки, отметив, что за более подробной информацией по этому поводу представители СМИ могут обратиться в Госдепартамент.