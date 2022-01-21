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Белый дом прорабатывает варианты эвакуации американцев с Украины

Как отметила Джен Псаки, Вашингтон так делает в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира.

21 января, 18:52

© Pixabay

Власти США тщательно прорабатывают различные планы действий на случай обострения обстановки на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о подготовке эвакуации американцев.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира", — сказала Псаки, отметив, что за более подробной информацией по этому поводу представители СМИ могут обратиться в Госдепартамент.

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Ранее Псаки заявила, что США направят Украине дополнительную военную помощь. Представитель Белого дома заметила, что с 2014 года Вашингтон выделил Киеву 2,7 миллиарда долларов.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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