Глава МВД Сербии заявил о подготовке покушения на Вучича
Вулин также раскрыл главу преступной группы, готовящей расправу. Информацию о скором нападении республика получила из одной из стран ЕС.
Александр Вучич © Сайт президента Сербии
Организованная преступная группа готовит покушение на президента Сербии Александра Вучича. Об этом завил глава МВД страны Александр Вулин.
"Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александра Вучича", — сказал министр на пресс-конференции.
По словам Вулина, оперативную информацию передали из одной из стран Евросоюза. Главой ОПГ является криминальный авторитет, глава Кавачского клана Радое Звицер, уточнил Вулин, не приведя других подробностей.
А ранее Вулин заявил, что президент Сербии и члены его семьи незаконно прослушивались более полутора тысяч раз. По словам главы ведомства, информация передавалась чиновникам МВД.
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