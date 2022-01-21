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Глава МВД Сербии заявил о подготовке покушения на Вучича

Вулин также раскрыл главу преступной группы, готовящей расправу. Информацию о скором нападении республика получила из одной из стран ЕС.

21 января, 18:57
<p>Александр Вучич © <a href="https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/godisnja-konferencija-za-medije-predsednika-republike-srbije" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Сербии</p>

Александр Вучич © Сайт президента Сербии

Организованная преступная группа готовит покушение на президента Сербии Александра Вучича. Об этом завил глава МВД страны Александр Вулин.

"Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александра Вучича", — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Вулина, оперативную информацию передали из одной из стран Евросоюза. Главой ОПГ является криминальный авторитет, глава Кавачского клана Радое Звицер, уточнил Вулин, не приведя других подробностей.

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А ранее Вулин заявил, что президент Сербии и члены его семьи незаконно прослушивались более полутора тысяч раз. По словам главы ведомства, информация передавалась чиновникам МВД.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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