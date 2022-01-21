Генсек ООН: Мир находится в опасной, хаотической и нестабильной ситуации
Антониу Гутерриш назвал неприемлемым тот факт, что на планете сейчас примерно 13 тысяч ядерных боеголовок.
Антониу Гутерриш © ТАСС / AP
Нынешняя ситуация в мире более опасная, хаотичная и нестабильная, чем во времена так называемой холодной войны между СССР и США. Такое мнение на пресс-конференции выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он отметил, что холодная война велась между двумя блоками, тогда были чёткие правила и механизмы предотвращения конфликтов. Был определённый уровень предсказуемости, который и мешал той войне стать "горячей".
"То, что мы наблюдаем сейчас, нечто гораздо более хаотичное и менее предсказуемое, у нас нет инструментов для работы с кризисами. Так что мы, без сомнения, в очень опасной ситуации", — сказал генсек ООН.
Отдельно Гутерриш выделил тот факт, что в мире уже примерно 13 тысяч ядерных боеголовок. Генсек ООН назвал это неприемлемым.
Как сообщал Лайф, ранее генсек ООН призвал дипломатическим путём решать проблемы на Украине. Выступая перед Генассамблеей, Антониу Гутерриш заметил, что нужно снижать напряжённость, возникшую вокруг этой страны.
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