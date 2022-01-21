Генсек ООН: Мир находится в опасной, хаотической и нестабильной ситуации

Нынешняя ситуация в мире более опасная, хаотичная и нестабильная, чем во времена так называемой холодной войны между СССР и США. Такое мнение на пресс-конференции выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что холодная война велась между двумя блоками, тогда были чёткие правила и механизмы предотвращения конфликтов. Был определённый уровень предсказуемости, который и мешал той войне стать "горячей".

"То, что мы наблюдаем сейчас, нечто гораздо более хаотичное и менее предсказуемое, у нас нет инструментов для работы с кризисами. Так что мы, без сомнения, в очень опасной ситуации", — сказал генсек ООН.

Отдельно Гутерриш выделил тот факт, что в мире уже примерно 13 тысяч ядерных боеголовок. Генсек ООН назвал это неприемлемым.