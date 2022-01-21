Украинским спортсменам запретили делать фото с россиянами на Играх в Пекине
Уточняется, что речь идёт о намеренных совместных снимках. С появлением таковых ранее были связаны несколько скандалов.
Инсталляция в Пекине к Олимпиаде-2022. Фото © Getty Images / Hou Yu / China News Service
Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Также украинским спортсменам рекомендовано избегать фотографий с олимпийцами, выступающими за Россию. Уточняется, что речь идёт о намеренных совместных снимках.
Лайф рассказывал, что в последнее время на Украине спортсменов, которые отказываются осуждать РФ или делают фото с российскими коллегами, подвергают жёсткой травле. Так, например, было с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов. Также травле подвергся футболист Александр Зинченко — за снимок с Хабибом Нурмагомедовым. Украинскому олимпийскому чемпиону, депутату Верховной рады Жану Беленюку пришлось объясняться за фото с телеведущей Ольгой Скабеевой. А вот паралимпиец Игорь Цветов решил предвосхитить события и дважды отказался фотографироваться с россиянами на подиуме.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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