Украинским спортсменам запретили делать фото с россиянами на Играх в Пекине

Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке. Об этом сообщает "Матч ТВ" .

Также украинским спортсменам рекомендовано избегать фотографий с олимпийцами, выступающими за Россию. Уточняется, что речь идёт о намеренных совместных снимках.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.