Главбуха МХАТа заподозрили в хищении более 4 млн рублей из кассы

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 4,2 млн рублей из кассы МХАТ им. М. Горького. Под подозрение попала главный бухгалтер учреждения Галина Гетьман. Она уже явилась в правоохранительные органы с повинной, пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, недостачу выявили в ходе внеплановой инвентаризации, которую проводил новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман. По его заявлению ГУ МВД России по Москве и возбудило уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере.

"Я впервые в моей 15-летней практике сталкиваюсь с такими грубыми финансовыми нарушениями, как во МХАТе. В итоге пришлось провести инвентаризацию", — заявил Кехман изданию, подтвердив, что написал заявление в правоохранительные органы.

Как отмечается, Гетьман изначально отказывалась предоставлять необходимые документы. Позже на имя Кехмана она написала заявление, где призналась, что похитила 4 222 126 рублей на личные нужды, затем явилась в полицию с повинной.