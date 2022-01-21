Санду заявила о желании договориться с Россией о выводе войск из Приднестровья

Молдавия хотела бы договориться с Россией о выводе её военных сил из Приднестровья, снятии барьеров в торговле. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV. По её словам, с Россией Молдавия ведёт "сложный, но необходимый диалог".

"Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне. Мы бы хотели ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", — сказала Санду.

Она добавила, что Молдавия также заинтересована в снятии торговых барьеров на российском рынке, а ещё хотела бы социальной защиты сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов в России.