Санду заявила о желании договориться с Россией о выводе войск из Приднестровья
По словам лидера Молдавии, диалог между Кишинёвом и Москвой идёт, он сложный, но необходимый.
Майя Санду © Пресс-служба президента Молдавии
Молдавия хотела бы договориться с Россией о выводе её военных сил из Приднестровья, снятии барьеров в торговле. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV. По её словам, с Россией Молдавия ведёт "сложный, но необходимый диалог".
"Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне. Мы бы хотели ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", — сказала Санду.
Она добавила, что Молдавия также заинтересована в снятии торговых барьеров на российском рынке, а ещё хотела бы социальной защиты сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов в России.
Лайф сообщал, что ранее президент Молдавии Санду оценила шансы страны вступить в ЕС и сохранить отношения с РФ. Политик полагает, что у республики есть только один вариант развития — евроинтеграция.
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