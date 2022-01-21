В Конгресс внесён проект о санкциях против промышленности и руководства России

Очередной проект санкций против России, на этот раз предполагающий ограничения для экономики, промышленности и руководства страны, внесён в Конгресс США. Автором документа является председатель международного комитета Палаты представителей США демократ Грегори Микс.

"Председатель комитета Микс внёс проект закона о дальнейшем давлении на экономику и других последствиях для России в случае вторжения или подрыва украинского суверенитета", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Согласно сообщению, документ предполагает санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2", добывающих предприятий, как минимум трёх финансовых компаний, государственного долга России, а также президента Владимира Путина и других руководителей страны.