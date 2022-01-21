В Конгресс внесён проект о санкциях против промышленности и руководства России
Это уже не первый подобный документ: парламентарии США периодически призывают как можно сильнее давить на Москву.
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Очередной проект санкций против России, на этот раз предполагающий ограничения для экономики, промышленности и руководства страны, внесён в Конгресс США. Автором документа является председатель международного комитета Палаты представителей США демократ Грегори Микс.
"Председатель комитета Микс внёс проект закона о дальнейшем давлении на экономику и других последствиях для России в случае вторжения или подрыва украинского суверенитета", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Согласно сообщению, документ предполагает санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2", добывающих предприятий, как минимум трёх финансовых компаний, государственного долга России, а также президента Владимира Путина и других руководителей страны.
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Это уже не первый подобный проект. Лайф рассказывал, что ранее Сенат США публиковал документ, также подразумевающий санкции против Путина и российских банков. Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.
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