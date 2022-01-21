Прерии готовятся к дебатам: Почему новые "санкции против Путина" напоминают кантри-фолк местных ковбоев Политолог Александр Роджерс — об антироссийских санкциях как родео местного разлива, которые протаскивают в американский парламент сенаторы, чтобы избраться на второй срок. 21 января, 15:19 Джим Бэнкс. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / By Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc

Очередные санкции (на самом деле "рестрикции"), которыми грозят Российской Федерации Соединённые Штаты Америки, стали давно оружием внутриполитической борьбы американских сенаторов. Каждый суслик — агроном, а каждый амбициозный сенатор считает своим долгом выдвинуть свой собственный проект ограничений для России. Зачастую даже не пытаясь вникать, насколько это обоснованно или реалистично.

Свои законопроекты уже выдвинули Тед Круз, Джим Бэнкс и Роберт Менендес. Не уверен, что этим список исчерпывается. Причём каждый старается назвать своё детище погромче, пафоснее. Уже есть "санкции из ада", "матерь всех санкций", "список Навального" и так далее.

Глядя на всё это пёстрое многообразие, можно уверенно говорить о том, что для американских политиков важна не Украина, которую они якобы хотят защитить, и не Навальный, о котором они вспоминают два раза в год. Для них антироссийские санкции — это просто ещё одна возможность громко пропиариться во внутренней борьбе за власть.

Давайте же разберём последний из предложенных законопроектов за авторством Джима Бэнкса. Называется он тоже пафосно "Закон об ответственности Путина". Пастух из Индианы, который собирается наказывать президента другой страны, — это уже смешно. Не знал, что у ковбоев бывает мания величия, но давайте по порядку.

Итак, документ предлагает признать Россию "страной – спонсором терроризма". Однако в эти игры можно играть и вдвоём. Ничто не мешает России в свою очередь признать страной – спонсором терроризма сами США. Благо оснований для этого предостаточно: начиная с поддержки афганских моджахедов, из которых потом была создана запрещённая в Российской Федерации террористическая организация "Аль-Каида", или заигрываний и поддержки американскими спецслужбами радикальных исламских фундаменталистов на Ближнем Востоке. И заканчивая признанием террористической организацией, например, Службы безопасности Украины: её агенты регулярно вербуют боевиков для проведения диверсий и террористических актов на территории Крыма, а также поддерживают такую организацию, как КМУ, более сотни членов которой были задержаны в России за последнее время.

Законопроект также предлагает признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. Странно, а я до сих пор думал, что для признания кого-то террористами нужно решение суда. И чтобы эти люди совершали какие-то теракты. Хотя о чём это я? Они уже и своих собственных сторонников Трампа записали во "внутренние террористы", хотя те никаких терактов не совершали, только проводили мирные митинги возле Капитолия.

В общем, если США признают ЛДНР террористами, то это, во-первых, разрыв Минских соглашений. Во-вторых, тогда "спонсорами терроризма" нужно объявлять ещё и Германию с Францией, потому что они тоже выступают гарантами Минских соглашений. И в-третьих, тогда нужно признавать Украину страной-террористом — ведь это как раз она ведёт политику методами запугивания и террора как относительно собственных инакомыслящих граждан, так и устраивая теракты на территории Донбасса: именно в результате терактов были убиты Павлов, Толстых, первый глава ДНР Захарченко и ряд других.

То есть получается расклад "Вы террористы", "Нет, это вы террористы", который усиливает конфронтацию и заводит ситуацию в тупик, делая любые переговоры почти невозможными (и всё это ради того, чтобы какой-то ковбой в Индиане смог переизбраться в Конгресс на второй срок).

Следующим шагом законопроект Бэнкса ограничивает операции американцев с российским госдолгом. Это вообще не может вызвать никаких проблем для России, потому что величина наших золотовалютных резервов значительно больше, чем величина госдолга: мы можем в любой момент погасить его полностью, если возникнет такая необходимость.

Также законопроект требует от команды президента США за полгода опубликовать отчёт о личном состоянии и источниках дохода президента России Владимира Путина, членов его семьи и гимнастки Алины Кабаевой. Заведомо провальная затея, потому что Финансовая разведка США много лет безуспешно пыталась найти мифические "миллиарды Путина", но так ничего и не смогла накопать.

Ну и последним пунктом предлагается ввести персональные санкции против целого ряда государственных деятелей, политиков и чиновников Российской Федерации общим числом в 35 человек: действующего главы правительства Михаила Мишустина, глав "Роснефти" Игоря Сечина, "Транснефти" Николая Токарева, "Газпрома" Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьёва и Санкт-Петербурга Александра Беглова, главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации Президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко; миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; и даже против главы телеканала RT Маргариты Симоньян (это за "дряблого" в адрес Навального, я правильно понимаю?) и Первого канала Константина Эрнста, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Всем фигурантам данного списка предлагается запретить въезд в США и блокировать их собственность в Штатах (а у кого-то, кроме Дерипаски, она там есть?). В целом сенатор Бэнкс не мудрствовал лукаво, а просто передрал список "врагов народа", составленный беглыми функционерами признанной экстремистской организацией ФБК.

Как и другие санкционные законопроекты, предлагаемые для рассмотрения в Конгрессе США, этот не представляет никакой реальной опасности для российской экономики. Более того, различные законопроекты конкурируют между собой, дублируют ряд предложений или противоречат друг другу (как и конкурируют между собой представители обеих партий, которые их подают). Но самое смешное в том, что график работы Конгресса, скорее всего, не позволит рассмотреть ни один из этих законопроектов в текущую сессию — попросту не успеют.

Авторы Александр Роджерс