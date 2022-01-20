Ставки сделаны: Почему вторые женевские переговоры продолжатся в Пекине и о чём договорятся президенты Политолог Дмитрий Евстафьев — о том, что ждёт Украину, какой ответ приготовит наш Верховный главнокомандующий американским коллегам и когда он будет продемонстрирован. 20 января, 16:38 Флаги США и России перед переговорами России и США по гарантиям безопасности в Женеве. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Чем закончится второй раунд переговоров в Женеве российских и американских дипломатов, эксперты уже предсказывают сейчас. С учётом заявления Блинкена, что никакого договора он с собой не привезёт, сценарий рисуется не очень радужный. Можно не ожидать со стороны США каких-то конструктивных решений.

Уже объявлено, что консультации закончились ничем, и Вашингтон пытается перейти к фазе устрашения санкциями. Российская сторона также сообщала, что принимать решение будет после письменного ответа коллег. Однако если его так и не последует, то Россия не будет торопиться. Комплексный ответ последует, но не завтра, а по завершении Олимпиады в Пекине. То есть продолжение последует в конце февраля — нашим американским друзьям нужно будет запастись терпением.

Что всё это время будет делать Зеленский, предугадать сложно. По ряду признаков его можно сравнить с Саакашвили. Россия не намерена вмешиваться в дела Украины, а тем более "вторгаться", ответные действия предпринимать. Но если господин Зеленский (о чём уже намекнули и Блинкен в ходе своего турне, и госпожа Анналена Бербок) попробует устроить в Донбассе провокацию, то совершит самоубийство в стиле стрим. Тут уже ничего не поделаешь.

Многоуровневый комплексный ответ России по итогам переговоров может включать широкий спектр действий военно-политического, экономического и социокультурного характера, который приведёт наших партнёров к определённому уровню понимания и реакции. Что это будет за механизм, решать нашему главнокомандующему Владимиру Путину. На многое повлияет развитие ситуации.

Если вспомнить экстренные случаи, когда парламент разрешил президенту использовать войска в Сирии и за рубежом в целом... Я надеюсь, что мы сможем избежать даже этого слова — "война". Это юридическое состояние, США всячески избегают попадания в него со времён Вьетнама, Тонкинской резолюции 1964 года. Даже вторжение в Ирак было обозначено как конфликт. Посмотрите, как американцы действуют на территории бывшей Украинской ССР, они избегают объявлять войну, большинство их военных советников представлены ЧВК, за которые они не несут ответственности.

Главный вопрос всех встреч в Женеве — что получилось у американцев и что не вышло у нас. США смогли свести все переговоры о деэскалации с Россией к вопросу судьбы бывшей УССР, потому что это настолько токсичный актив, что с ним никто не хочет иметь дела.

Россия надеялась на деэскалацию в Европе и Прибалтике. Стратегически мы выиграли, но тактически чуть-чуть проиграли. Американцы смогли доказать, что сердцевина — это вопрос об Украине, а это не так. А теперь они, основываясь на истероидности своих ставленников в Киеве, пугают нас их же непредсказуемостью. Что будет делать глава Украины, когда все уважаемые люди соберутся в Пекине и окажется, что Зеленского никому не жалко, он политический труп? Но и судьба Саакашвили, который, будучи политическим трупом после 2008 года, продолжает работать, ему не грозит. Перед Зеленским стоит худшая перспектива. Его соперник, против которого он возбудил дело, экс-президент Пётр Порошенко будет мстить, как бы его ни уговаривали американцы.

Поэтому Украине не остается ничего, как начать выполнять Минские соглашения, либо пойти на заключение "Минска-3", который может быть основан на простом решении: распространить юрисдикцию народных республик на всю территорию Луганской и Донецкой областей.

Авторы Дмитрий Евстафьев