Умер известный российский и латвийский актёр Арнис Лицитис

"От нас ушёл великий актёр, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Арни, для тебя в небе лучше, чем было здесь. Всего наилучшего, Алкапоне", — написал Залманис.

Незадолго до смерти, 8 января, у Лицитиса был день рождения. Он родился и вырос в Риге. Как сообщает интернет-портал Delfi, в кино артист дебютировал в 1965 году в картине "Двадцать лет спустя" режиссёра Аиды Манасаровой. Всего на его счету более 200 телевизионных работ, в том числе в сериале "Ранетки", в фильмах "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", "Страшное лето" и многих других. В последние 25 лет актёр также выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Он был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.