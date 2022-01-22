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Умер известный российский и латвийский актёр Арнис Лицитис

Зритель помнит его по сериалу "Ранетки", фильмам "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", "Страшное лето" и многим другим.

21 января, 22:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=5357241977637404&set=pcb.5357242407637361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Зигизмундс Залманис</a></p>

Фото © Facebook / Зигизмундс Залманис

На 77-м году жизни скончался известный советский, латвийский актёр Арнис Лицитис. Об утрате сообщил в "Фейсбуке" его близкий друг Зигизмундс Залманис.

"От нас ушёл великий актёр, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Арни, для тебя в небе лучше, чем было здесь. Всего наилучшего, Алкапоне", — написал Залманис.

Незадолго до смерти, 8 января, у Лицитиса был день рождения. Он родился и вырос в Риге. Как сообщает интернет-портал Delfi, в кино артист дебютировал в 1965 году в картине "Двадцать лет спустя" режиссёра Аиды Манасаровой. Всего на его счету более 200 телевизионных работ, в том числе в сериале "Ранетки", в фильмах "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", "Страшное лето" и многих других. В последние 25 лет актёр также выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Он был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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