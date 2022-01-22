На Украине исправили скандальный указ о воинском учёте женщин

Список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учёт, пересмотрен Министерством обороны Украины в сторону сокращения. Его новая редакция направлена на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности (СБУ) и Службу внешней разведки (СВР).

"В частности, в новом приказе определено 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учёт. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учётным специальностям", — сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее в приказе речь шла о 35 профессиональных направлениях по двумстам специальностям. Как уточняет ведомство, в новый список включили не все специальности, которые когда-то теоретически могут понадобиться военным, а только те, которые могут быть актуальными в обозримой перспективе.

"Это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учёт определённых групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", — приводит ведомство слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Речь в новом списке преимущественно идёт о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учёта и аудита. Окончательный вариант будет утверждён после согласования с другими ведомствами. В проекте приказа также заложен механизм пересмотра списка "в случае необходимости и срочных потребностей".