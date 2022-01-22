На Украине исправили скандальный указ о воинском учёте женщин
Ранее в нём речь шла о 35 профессиональных направлениях по двумстам специальностям, теперь этот перечень значительно сократили.
Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учёт, пересмотрен Министерством обороны Украины в сторону сокращения. Его новая редакция направлена на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности (СБУ) и Службу внешней разведки (СВР).
"В частности, в новом приказе определено 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учёт. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учётным специальностям", — сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Ранее в приказе речь шла о 35 профессиональных направлениях по двумстам специальностям. Как уточняет ведомство, в новый список включили не все специальности, которые когда-то теоретически могут понадобиться военным, а только те, которые могут быть актуальными в обозримой перспективе.
"Это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учёт определённых групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", — приводит ведомство слова министра обороны Украины Алексея Резникова.
Речь в новом списке преимущественно идёт о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учёта и аудита. Окончательный вариант будет утверждён после согласования с другими ведомствами. В проекте приказа также заложен механизм пересмотра списка "в случае необходимости и срочных потребностей".
Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Список состоял из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадали сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения и для беременных и женщин с малолетними детьми. Позже была зарегистрирована петиция, в которой Зеленского попросили отменить приказ о постановке женщин на воинский учёт, и она набрала необходимое для её рассмотрения число голосов.
Как сообщал Лайф, затем президент Украины Зеленский попросил пересмотреть положения воинского учёта для женщин.
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