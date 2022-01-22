Эксперт по безопасности Рудая рассказала, что делать при утере или краже смартфона

При потере смартфона не столько важно, как вы его лишились, — гаджет украли или вы его забыли в кафе. Главное — вовремя отреагировать, чтобы сохранить свои персональные данные, заявляет эксперт центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.

В беседе с "Известиями" она посоветовала прежде всего для профилактики включить функции "Отслеживание телефона" и "Удалённая очистка данных". Во-вторых, нужно позаботиться, чтобы телефон можно было разблокировать только с помощью биометрии или хотя бы сложного пароля. И, в-третьих, после утери необходимо оперативно сменить пароли к сервисам, доступным с телефона. Если злоумышленники разблокируют телефон, может быть поздно.

"Стоит использовать блокировку по отпечатку пальца или лицу, чтобы злоумышленник не мог подсмотреть код, а сам код вводить только при крайней необходимости. В случае утери телефона необходимо принудительно разлогиниться на всех сервисах, которые использовались на устройстве", — говорит Екатерина Рудая.