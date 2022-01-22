Рябков: Запад следует за сформированной Россией повесткой

США и коллективный Запад в целом сейчас следуют повестке дня, которую формирует Россия. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат отметил, что РФ удерживает внешнеполитическую инициативу и дипломатический корпус будет работать на более надёжное обеспечение безопасности страны.

"Роль дипломатии, на мой взгляд, повысилась", — добавил Рябков.