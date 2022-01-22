Зеленский ввёл в действие антироссийские санкции Совбеза Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) страны о санкциях против российских компаний. Рестрикции в этот раз распространяются, в частности, на "Ленпромтранспроект", "Страховую бизнес группу", "Геоземстрой".

Также ограничительные меры касаются и ряда физических лиц. Так, Зеленский ввёл на пять лет санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева. Они предполагают "блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций)".