Зеленский ввёл в действие антироссийские санкции Совбеза Украины
В указе украинского лидера говорится о таких компаниях, как "Ленпромтранспроект", "Страховая бизнес группа", "Геоземстрой".
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) страны о санкциях против российских компаний. Рестрикции в этот раз распространяются, в частности, на "Ленпромтранспроект", "Страховую бизнес группу", "Геоземстрой".
Также ограничительные меры касаются и ряда физических лиц. Так, Зеленский ввёл на пять лет санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева. Они предполагают "блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций)".
Как писал Лайф ранее, украинский лидер не сомневается, что Россия переживёт новые санкции США. В связи с этим Зеленский призвал западные страны ввести рестрикции против Москвы прямо сейчас.
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