В России под отзыв попали более тысячи автомобилей Mercedes-Benz
Их владельцев проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
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Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1 082 автомобиля модели S-Class (тип 223), проданных в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Как говорится в сообщении, причиной послужили возможные проблемы с подушками безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена этого модуля.
Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.
Лайф рассказывал, что ранее Mercedes объявил об отзыве 800 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Под ту кампанию подпало несколько моделей, но не все владельцы авто смогут быстро пройти процедуру.
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