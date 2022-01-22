В России под отзыв попали более тысячи автомобилей Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1 082 автомобиля модели S-Class (тип 223), проданных в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Как говорится в сообщении, причиной послужили возможные проблемы с подушками безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена этого модуля.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.