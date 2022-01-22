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Британские ВМС сопроводили три российских корабля в Северном море и Ла-Манше

В Минобороны Соединённого Королевства отметили, что ранее за суднами ВМФ РФ следили Нидерланды, а теперь их будут сопровождать Военно-морские силы Франции.

21 января, 21:02

Фото © Wikipedia / HMS Tyne

Российские военные корабли в Северном море и проливе Ла-Манш сопровождались силами ВМС Великобритании во время следования по маршруту. За ними наблюдали сторожевой корабль HMS Tyne и эскадренный миноносец типа 45 Dragon.

ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединённого Королевства сообщает, что Tyne и Dragon сопроводили "три российских военных корабля в рамках совместной операции с союзниками". Ранее за действиями кораблей ВМФ РФ следили военнослужащие ВМС Нидерландов, а теперь их будут сопровождать корабли французских ВМС, отмечают в британском военном ведомстве.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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