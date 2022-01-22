Британские ВМС сопроводили три российских корабля в Северном море и Ла-Манше

Российские военные корабли в Северном море и проливе Ла-Манш сопровождались силами ВМС Великобритании во время следования по маршруту. За ними наблюдали сторожевой корабль HMS Tyne и эскадренный миноносец типа 45 Dragon.

ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединённого Королевства сообщает, что Tyne и Dragon сопроводили "три российских военных корабля в рамках совместной операции с союзниками". Ранее за действиями кораблей ВМФ РФ следили военнослужащие ВМС Нидерландов, а теперь их будут сопровождать корабли французских ВМС, отмечают в британском военном ведомстве.