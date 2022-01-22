Порошенко призвал Зеленского объединиться "перед реальной угрозой"
При этом бывший президент уверен, что нынешний украинский лидер не станет его близким другом.
Пётр Порошенко © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского объединить их силы. Он считает, что это нужно сделать перед лицом нависшей над Украиной угрозы.
"Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление", – заявил Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.
Он уверен, что объединённая Украина сможет дать отпор любой агрессии. По словам миллиардера, для того, чтобы это получилось, необходимо экстренно созвать заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов.
Как уже рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
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