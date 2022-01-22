Порошенко призвал Зеленского объединиться "перед реальной угрозой"

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского объединить их силы. Он считает, что это нужно сделать перед лицом нависшей над Украиной угрозы.

"Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы - это также преступление", – заявил Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на YouTube.