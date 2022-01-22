"Сзади по голове ударили": В Мексике жестоко избили российского бойца и актёра Олега Тактарова
По словам спортсмена, на него напали внезапно, оглушив, предположительно, бейсбольной битой.
Кадр из видео © Telegram-канал / Лютиков
В Мексике жестоко избили российского бойца и актёра Олега Тактарова. Видео © Telegram-канал / Лютиков
Первого российского чемпиона UFC, актёра и кинопродюсера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Как предполагает сам пострадавший боец, это была какая-то "супермафиозная структура".
"Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застёгнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги", — говорит Тактаров на видео, опубликованном в телеграм-канале видеоблогера Александра Лютикова.
Россиянина спасла подоспевшая полиция. После инцидента прошла неделя, но он остаётся в Мексике из соображений безопасности. Подробности до отъезда пока не рассказывает, но говорит о планах — после возвращения в Россию первым делом планирует поехать на курорты Дагестана подлечить нервы. Как сообщает автор публикации, Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля.
"Меня в этой истории радует только вот что: Олегу Николаевичу в этом году исполнится 55, а его жизнь по-прежнему полна приключений!" — пишет автор публикации.
Ранее Лайф писал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьёва избили в Москве. Он пострадал, заступившись за свою возлюбленную Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.
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