В Мексике жестоко избили российского бойца и актёра Олега Тактарова. Видео © Telegram-канал / Лютиков

Первого российского чемпиона UFC, актёра и кинопродюсера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Как предполагает сам пострадавший боец, это была какая-то "супермафиозная структура".

"Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застёгнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги", — говорит Тактаров на видео, опубликованном в телеграм-канале видеоблогера Александра Лютикова.

Россиянина спасла подоспевшая полиция. После инцидента прошла неделя, но он остаётся в Мексике из соображений безопасности. Подробности до отъезда пока не рассказывает, но говорит о планах — после возвращения в Россию первым делом планирует поехать на курорты Дагестана подлечить нервы. Как сообщает автор публикации, Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля.

"Меня в этой истории радует только вот что: Олегу Николаевичу в этом году исполнится 55, а его жизнь по-прежнему полна приключений!" — пишет автор публикации.