Пять счастливых звёздных пар, в которых жена старше мужа

Тина Канделаки и Василий Бровко

Тина Канделаки и Василий Бровко. Фото © Instagram / tina_kandelaki

Телеведущей Тине Канделаки — 46 лет, а её второму мужу Василию Бровко — 34. В браке пара состоит уже семь лет, а впервые Тина встретилась с Василием, когда ему был всего 21 год. В тот период Канделаки и Бровко вместе работали над одним медиапроектом, и спустя время бизнес-партнёрство плавно превратилось в романтические отношения. Сначала супруги скрывали свой статус, но в какой-то момент решили всё рассказать. По словам Канделаки, на разницу в возрасте они просто не обращают внимания.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото © Instagram / leratv

Несмотря на успешную карьеру и армию поклонников, в личной жизни 50-летней телеведущей Лере Кудрявцевой долгое время не везло. Она успела дважды побывать замужем и пожить с певцом Сергеем Лазаревым, прежде чем найти своё семейное счастье. С 2013 года Лера состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше её на 16 лет. В 2018 году на свет появилась их дочь Маша. По словам Кудрявцевой, в молодом муже она нашла то, что так долго искала — силу и надёжность.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Екатерина Волкова и Андрей Карпов. Фото © Instagram / volkovihome

Екатерина Волкова получила широкую известность благодаря роли Веры в популярном телесериале "Воронины". Замуж она вышла в 2010 году, когда суженым актрисы стал участник проекта "Танцы со звёздами" Андрей Карпов. У супругов хоть и небольшая, но разница в возрасте: Екатерина старше Андрея на шесть лет. Впрочем, это обстоятельство никак не повлияло на их брак: пара абсолютно счастлива и воспитывает 10-летнюю дочь Лизу.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Фото © Instagram / grishaevanonna

Актрису Нонну Гришаеву и её второго мужа Александра Нестерова разделяют 12 лет, но разница в возрасте никак не отражается на их семейных узах. Александр буквально спас Нонну, которая впала в депрессию после неудачного первого брака, от которого у неё есть 25-летняя дочь Анастасия. Коллеги по цеху состоят в официальных отношениях с 2006 года и воспитывают 15-летнего сына Илью.

Марина Федункив и Стефано Маджи

Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото © Instagram / marina_phedunkiv