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Пять счастливых звёздных пар, в которых жена старше мужа

Эти известные девушки долго искали своё семейное счастье, пока не повстречали кое-кого помоложе.

22 января, 09:45

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Тина Канделаки и Василий Бровко

Тина Канделаки и Василий Бровко. Фото © Instagram / tina_kandelaki

Тина Канделаки и Василий Бровко. Фото © Instagram / tina_kandelaki

Телеведущей Тине Канделаки — 46 лет, а её второму мужу Василию Бровко — 34. В браке пара состоит уже семь лет, а впервые Тина встретилась с Василием, когда ему был всего 21 год. В тот период Канделаки и Бровко вместе работали над одним медиапроектом, и спустя время бизнес-партнёрство плавно превратилось в романтические отношения. Сначала супруги скрывали свой статус, но в какой-то момент решили всё рассказать. По словам Канделаки, на разницу в возрасте они просто не обращают внимания.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото © Instagram / leratv

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото © Instagram / leratv

Несмотря на успешную карьеру и армию поклонников, в личной жизни 50-летней телеведущей Лере Кудрявцевой долгое время не везло. Она успела дважды побывать замужем и пожить с певцом Сергеем Лазаревым, прежде чем найти своё семейное счастье. С 2013 года Лера состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше её на 16 лет. В 2018 году на свет появилась их дочь Маша. По словам Кудрявцевой, в молодом муже она нашла то, что так долго искала — силу и надёжность.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Екатерина Волкова и Андрей Карпов. Фото © Instagram / volkovihome

Екатерина Волкова и Андрей Карпов. Фото © Instagram / volkovihome

Екатерина Волкова получила широкую известность благодаря роли Веры в популярном телесериале "Воронины". Замуж она вышла в 2010 году, когда суженым актрисы стал участник проекта "Танцы со звёздами" Андрей Карпов. У супругов хоть и небольшая, но разница в возрасте: Екатерина старше Андрея на шесть лет. Впрочем, это обстоятельство никак не повлияло на их брак: пара абсолютно счастлива и воспитывает 10-летнюю дочь Лизу.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Фото © Instagram / grishaevanonna

Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Фото © Instagram / grishaevanonna

Актрису Нонну Гришаеву и её второго мужа Александра Нестерова разделяют 12 лет, но разница в возрасте никак не отражается на их семейных узах. Александр буквально спас Нонну, которая впала в депрессию после неудачного первого брака, от которого у неё есть 25-летняя дочь Анастасия. Коллеги по цеху состоят в официальных отношениях с 2006 года и воспитывают 15-летнего сына Илью.

Марина Федункив и Стефано Маджи

Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото © Instagram / marina_phedunkiv

Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото © Instagram / marina_phedunkiv

Исполнительница одной из самых запоминающихся ролей в сериале "Реальные пацаны" и участница юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив дважды пыталась построить семью. Каждый раз что-то шло не так, хотя оба брака длились более чем по десять лет. Но, кажется, в 2021 году 50-летняя актриса наконец-то нашла того самого. Она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше своей супруги на 13 лет.

Как выглядят супруги известных российских телеведущих

Как выглядят супруги известных российских телеведущих

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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