Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой и самогоном против омикрон-штамма коронавируса глупой и неудачной шуткой. Так в беседе с "Газетой.ru" он прокомментировал заявление своего коллеги Сергея Колесникова.

"Это демонстрация невежества, и её можно воспринять как некую неудачную шутку", — сказал Онищенко.

По его мнению, единственное, что необходимо делать, — это убеждать людей в вакцинации и ревакцинации, кому положено, а также в соблюдении ограничительных мер, о которых второй год подряд неоднократно напоминают.

"Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издёвки. Глупая, неудачная шутка", — заключил врач.