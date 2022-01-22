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"Демонстрация невежества": Онищенко оценил совет делать ингаляции водкой против "омикрона"

Он призвал убеждать людей в необходимости вакцинации и ревакцинации, а также в соблюдении ограничительных мер.

22 января, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой и самогоном против омикрон-штамма коронавируса глупой и неудачной шуткой. Так в беседе с "Газетой.ru" он прокомментировал заявление своего коллеги Сергея Колесникова.

"Это демонстрация невежества, и её можно воспринять как некую неудачную шутку", — сказал Онищенко.

По его мнению, единственное, что необходимо делать, — это убеждать людей в вакцинации и ревакцинации, кому положено, а также в соблюдении ограничительных мер, о которых второй год подряд неоднократно напоминают.

"Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издёвки. Глупая, неудачная шутка", — заключил врач.

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А ранее Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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