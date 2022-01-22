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Миссия ООН сообщила о похищении двух активисток в Афганистане

В организации призвали представителей новой власти предоставить сведения о местонахождении женщин.

22 января, 10:35

© ТАСС / EPA

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность в связи с исчезновением двух афганских активисток, которые были похищены в середине недели. Об этом сообщается в твиттере организации.

"ООН разделяет растущую обеспокоенность по поводу исчезновения двух афганских женщин-активисток, Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду", — говорится в сообщении.

Представители организации призвали сторонников радикального движения "Талибан"* сообщить о местонахождении женщин, а также обеспечить их законные права и права всех жителей страны в целом.

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Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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