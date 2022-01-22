Миссия ООН сообщила о похищении двух активисток в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность в связи с исчезновением двух афганских активисток, которые были похищены в середине недели. Об этом сообщается в твиттере организации.

"ООН разделяет растущую обеспокоенность по поводу исчезновения двух афганских женщин-активисток, Таманы Заряб Парьяни и Парваны Ибрагимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду", — говорится в сообщении.

Представители организации призвали сторонников радикального движения "Талибан"* сообщить о местонахождении женщин, а также обеспечить их законные права и права всех жителей страны в целом.

Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.