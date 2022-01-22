В Японии выявили более 50 тысяч случаев ковида за сутки, это максимум с начала пандемии

В Японии за сутки зафиксировано более 50 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в стране наибольшее число заболевших зарегистрировано в Токио. Там 11 227 новых заражений. А в префектурах Осака и Канагава — 7375 и 3408 соответственно.

Японские власти ввели до 13 февраля режим усиленных мер по предотвращению распространения ковида в столице и 12 регионах. При этом местные администрации могут ужесточать ограничения, исходя из своей статистики: сокращать время работы торговых центров, кафе, ресторанов и ограничивать число посетителей.

Сроки ковидных ограничений власти могут продлить, если ситуация с темпами распространения болезни не изменится. 19 января в стране уже регистрировалось более двух миллионов заболевших с начала эпидемии, напоминает издание.