В Японии выявили более 50 тысяч случаев ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
Режим ограничений введён в Токио и 12 префектурах до 13 февраля. Его могут продлить, если ситуация не изменится.
© Pixabay
В Японии за сутки зафиксировано более 50 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что в стране наибольшее число заболевших зарегистрировано в Токио. Там 11 227 новых заражений. А в префектурах Осака и Канагава — 7375 и 3408 соответственно.
Японские власти ввели до 13 февраля режим усиленных мер по предотвращению распространения ковида в столице и 12 регионах. При этом местные администрации могут ужесточать ограничения, исходя из своей статистики: сокращать время работы торговых центров, кафе, ресторанов и ограничивать число посетителей.
Сроки ковидных ограничений власти могут продлить, если ситуация с темпами распространения болезни не изменится. 19 января в стране уже регистрировалось более двух миллионов заболевших с начала эпидемии, напоминает издание.
Ранее сообщалось, что во Франции решили отменить требование носить маски на улице. Там отметили, что пятая волна коронавируса отличается от прежних тем, что "омикрон" и "дельта" распространяются на этот раз не последовательно, а синхронно.
Комментариев: 0