5 советов, как оформить профиль на сайте знакомств, чтобы действительно сработало

Фото по линейке

Визуальная составляющая профиля играет огромную роль. Всё-таки фотографии — первое, что мы видим, листая профили в "Тиндере". Поэтому к галерее есть чёткие требования. На фотографиях часто улыбайтесь, выкладывайте меньше селфи и обязательно приложите фотографию, на которой вы стоите в полный рост. Также будет неплохо, если у вас окажется кадр с питомцем, такое точно растопит любое сердце. Ещё небольшое замечание от эксперта по свиданиям Фрэнсис Келлер: "Не надо ни селфи, ни губ уточкой, ни солнцезащитных очков, головных уборов и всего, что закрывает лицо, — не стоит жульничать".

Меньше — лучше

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Многие считают, что опубликовать пару фотографий в "Тиндере" будет достаточно для того, чтобы привлечь внимание потенциальных партнёров. Для человека, быстро пролистывающего анкеты в поисках развлечения на одну ночь, описание профиля не так важно, но, если вы ищете что-то посерьёзнее, нужно обязательно черкнуть пару строк о себе. Главное — соблюдать баланс и помнить, что краткость — это сестра таланта. Но об этом в следующем пункте.

Правило 70/30

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В беседе с изданием The Sun эксперт по свиданиям Фрэнсис Келлер рассказала, что одно из самых главных условий для успешного опыта в дейтинг-приложениях — это то, что пользователь укажет у себя в описании. По словам Фрэнсис, нужно придерживаться правила 70/30: 70% текста должно быть о вас, и только 30 — о вашем идеальном партнёре. Не стоит выставлять все свои "требования" — достаточно лишь упомянуть общие черты и идеалы, которыми он или она должны обладать.

Крючок для свиданий

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Составляя текст для своего профиля, обязательно нужно проследить, чтобы в нём был крючок для свидания, и лучше не один. К примеру, напишите что-то вроде "Знаю лучший ресторан в городе с морепродуктами" или "Хочу сходить во все музеи города, кто со мной?". Эти уловки помогают назначать свидания намного проще — часто потенциальные пары сами будут просить о встрече, ссылаясь на ваше описание.

Начало разговора

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