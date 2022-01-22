5 советов, как оформить профиль на сайте знакомств, чтобы действительно сработало
Загрузить пару селфи и написать, кого ищешь, — плохая идея. С таким подходом не стоит даже и надеяться на свидания. Ниже — 5 лайфхаков, после которых вас всегда будут свайпать вправо.
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Фото по линейке
Визуальная составляющая профиля играет огромную роль. Всё-таки фотографии — первое, что мы видим, листая профили в "Тиндере". Поэтому к галерее есть чёткие требования. На фотографиях часто улыбайтесь, выкладывайте меньше селфи и обязательно приложите фотографию, на которой вы стоите в полный рост. Также будет неплохо, если у вас окажется кадр с питомцем, такое точно растопит любое сердце. Ещё небольшое замечание от эксперта по свиданиям Фрэнсис Келлер: "Не надо ни селфи, ни губ уточкой, ни солнцезащитных очков, головных уборов и всего, что закрывает лицо, — не стоит жульничать".
Меньше — лучше
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Многие считают, что опубликовать пару фотографий в "Тиндере" будет достаточно для того, чтобы привлечь внимание потенциальных партнёров. Для человека, быстро пролистывающего анкеты в поисках развлечения на одну ночь, описание профиля не так важно, но, если вы ищете что-то посерьёзнее, нужно обязательно черкнуть пару строк о себе. Главное — соблюдать баланс и помнить, что краткость — это сестра таланта. Но об этом в следующем пункте.
Правило 70/30
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В беседе с изданием The Sun эксперт по свиданиям Фрэнсис Келлер рассказала, что одно из самых главных условий для успешного опыта в дейтинг-приложениях — это то, что пользователь укажет у себя в описании. По словам Фрэнсис, нужно придерживаться правила 70/30: 70% текста должно быть о вас, и только 30 — о вашем идеальном партнёре. Не стоит выставлять все свои "требования" — достаточно лишь упомянуть общие черты и идеалы, которыми он или она должны обладать.
Крючок для свиданий
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Составляя текст для своего профиля, обязательно нужно проследить, чтобы в нём был крючок для свидания, и лучше не один. К примеру, напишите что-то вроде "Знаю лучший ресторан в городе с морепродуктами" или "Хочу сходить во все музеи города, кто со мной?". Эти уловки помогают назначать свидания намного проще — часто потенциальные пары сами будут просить о встрече, ссылаясь на ваше описание.
Начало разговора
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Как бы идеально вы ни оформили свой профиль, неправильным первым сообщением вы можете перечеркнуть все свои старания. В сообщении "Привет, как дела?" нет ничего плохого, но таких приветствий пользователи дейтинг-приложений получают по двадцать штук на дню. С самого же начала лучше помочь собеседнику понять ваш характер и дать ему раскрыться самому. Можно спросить что-то вроде "Что бы ты хотел(а) изучить?", "Если бы ты выиграл(а) в лотерею, что бы сделал(а)?" или "Что самое хорошее, что с тобой когда-либо случалось?", предложила варианты Фрэнсис.
Ах, да. Ещё один момент — не разговаривайте слишком долго. Убедившись, что человек вам подходит, скорее назначайте свидание. Знакомиться на личной встрече намного интереснее.
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