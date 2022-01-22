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В Томске ванна уехала от своего владельца и чуть не сбила детей

К счастью, малыши успели отскочить, когда заметили, что на них на полной скорости мчится чугунная махина.

22 января, 08:37

Скриншот © Telegram / SHOT

Житель Томска бегал по району в попытке поймать уехавшую от него ванну. Видео © Telegram / SHOT

Житель Томска пробежался по району, пытаясь поймать укатившуюся от него чугунную ванну. Забавное видео с путешествующей по улицам города купальней появилось утром и быстро набрало популярность в соцсетях.

Ванна проехалась вдоль скользкого тротуара мимо играющих на дороге детей, пока её владелец со всех ног бежал за ней в тщетной попытке поймать или хотя бы ухватиться за чугунную ёмкость. К счастью, малыши успели отскочить, когда заметили, что на них на полной скорости мчится такая махина.

На кадрах видео, опубликованного телеграм-каналом SHOT, можно увидеть, как ванна пересекла по пешеходному переходу проезжую часть, только после этого мужчина наконец-то догнал белый резервуар и покатил его обратно по дороге.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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