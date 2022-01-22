Суд Краснодара арестовал обвиняемого в убийстве тиктокера из ролика про тёщу
Щетинина также подозревают в серии краж, разбое, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции.
Алексей Щетинин © Краснодарский краевой суд
Первомайский районный суд Краснодара арестовал героя мема из "Тиктока" Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве мужчины и ранении полицейских. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц — до 20 февраля 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Щетинина подозревают в серии краж, разбое, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя станицы Ахтанизовской. Задержали блогера в одной из саун Краснодара. СК показал кадры допроса злоумышленника. Герой мема "Будем пить пиво" находился в розыске с октября 2021 года.
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