Суд Краснодара арестовал обвиняемого в убийстве тиктокера из ролика про тёщу

Первомайский районный суд Краснодара арестовал героя мема из "Тиктока" Алексея Щетинина, обвиняемого в убийстве мужчины и ранении полицейских. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц — до 20 февраля 2022 года", — говорится в сообщении пресс-службы.