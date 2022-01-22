Мишустин поручил изменить нормативы по числу операторов горячей линии 122

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил внести изменения в нормативы по числу операторов единой службы 122, которые имеют медподготовку. Соответствующее поручение опубликовано в перечне дополнительных мер по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон".

"Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения — 24 января", — говорится на сайте правительства.