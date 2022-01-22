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Мишустин поручил изменить нормативы по числу операторов горячей линии 122

Он также распорядился проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на коронавирус.

22 января, 07:45

© ТАСС / Астахов Дмитрий

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил внести изменения в нормативы по числу операторов единой службы 122, которые имеют медподготовку. Соответствующее поручение опубликовано в перечне дополнительных мер по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон".

"Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения — 24 января", — говорится на сайте правительства.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид.

Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом "омикрона"

Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом "омикрона"

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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