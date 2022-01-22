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Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид

Согласно распоряжению, ведомству необходимо доложить об итогах до 1 февраля.

22 января, 07:28

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид. Список распоряжений в связи с принятием нового плана борьбы с эпидемией из-за "омикрона" опубликован на сайте кабмина.

"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие CoViD-19. Провести проверку цен поручено ФАС. Срок исполнения поручения — 1 февраля", — говорится в сообщении.

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Новый план обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 18 января. Губернаторы регионов должны обеспечить его исполнение и взять эту работу под личный контроль. Оперативную рабочую группу по реализации плана поддержки здравоохранения возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Под её руководством группа будет поддерживать связь с регионами России, а также с заинтересованными ведомствами и организациями.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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