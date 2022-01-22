Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид. Список распоряжений в связи с принятием нового плана борьбы с эпидемией из-за "омикрона" опубликован на сайте кабмина.

Новый план обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 18 января. Губернаторы регионов должны обеспечить его исполнение и взять эту работу под личный контроль. Оперативную рабочую группу по реализации плана поддержки здравоохранения возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Под её руководством группа будет поддерживать связь с регионами России, а также с заинтересованными ведомствами и организациями.