Глава ДНКОМ Исаев: Иммунитет к "омикрону" плохо защищает от других штаммов

Заражение омикрон-штаммом коронавируса не защитит от инфицирования "дельтой", заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесённого "омикрона" плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после "дельты" всё-таки немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо", — отметил Исаев в интервью ТАСС.

Таким образом, по его мнению, результаты исследования позволяют сделать вывод, что "омикрон" не станет спасением и концом пандемии.