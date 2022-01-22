Глава ДНКОМ Исаев: Иммунитет к "омикрону" плохо защищает от других штаммов
Эксперт рассказал о результатах нового исследования и высказал предположение по поводу прогнозов об окончании пандемии.
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Заражение омикрон-штаммом коронавируса не защитит от инфицирования "дельтой", заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
"К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесённого "омикрона" плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после "дельты" всё-таки немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо", — отметил Исаев в интервью ТАСС.
Таким образом, по его мнению, результаты исследования позволяют сделать вывод, что "омикрон" не станет спасением и концом пандемии.
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Ранее Лайф писал, что инфекционист Никифоров, наоборот, увидел в "омикроне" признаки финала пандемии. По мнению этого медика, часть населения переболеет новым вариантом ковида настолько легко, что не заметит этого.
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