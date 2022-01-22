Главный инфекционист Минздрава рассказал, как много людей болеет ковидом повторно

Повторно заболевает коронавирусной инфекцией около 5% людей, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"И, конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита", — сказал Чуланов в эфире программы "Дайте сказать".

Как рассказал эксперт, есть даже люди с первичным иммунодефицитом, у которых в силу врождённых особенностей не формируется иммунитет к инфекциям. Им вакцину ставить бесполезно, потому что она не вызовет развития иммунного ответа, у них высокий риск переболеть несколько раз.