Главный инфекционист Минздрава рассказал, как много людей болеет ковидом повторно
Есть даже такие, у кого из-за врождённых особенностей иммунитет к инфекциям не формируется.
Кадр из видео © YouTube-канал / Дайте сказать!
Повторно заболевает коронавирусной инфекцией около 5% людей, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
"И, конечно, сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет, у которых, например, не сформировалась защита", — сказал Чуланов в эфире программы "Дайте сказать".
Как рассказал эксперт, есть даже люди с первичным иммунодефицитом, у которых в силу врождённых особенностей не формируется иммунитет к инфекциям. Им вакцину ставить бесполезно, потому что она не вызовет развития иммунного ответа, у них высокий риск переболеть несколько раз.
Ранее Лайф писал, что риск повторного инфицирования "омикроном" в 16 раз выше, чем "дельтой". Невакцинированные в два раза чаще заражались ковидом повторно в период с 2 июля 2021-го по 9 января 2022-го, нежели полностью привитые.
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