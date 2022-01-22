Ситуация на американский бирже стала худшей с начала пандемии

Данные Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют о самой худшей неделе ключевых индексов за последние два года. Dow Jones потерял 5,1%, S&P 500 снизился на 5,7%, а котировки NASDAQ упали на 7,55%. Для двух последних индексов такое снижение стало худшим с начала пандемии.

На такой обвал повлиял ряд факторов, считают эксперты. Снижение индексов связано с напряжённой международной обстановкой, рекордными темпами инфляции в стране и политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая намерена повышать процентную ставку.

"Свою роль играют геополитические риски, пересмотр политики [ФРС], а также инфляция... Складываете это всё вместе и получаете значительные изменения", — приводит газета The Wall Street Journal слова Георгины Тейлор, ответственной за инвестиции в компании Invesco.

Кроме того, отмечается и значительное падение спроса на "домашние акции" — ценные бумаги компаний, которые стали популярны после начала пандемии в условиях необходимости самоизоляции для многих людей. Например, акции стримингового сервиса Netflix, который в этом году ожидает снижение прироста подписчиков, упали в пятницу более чем на 20%. И 24% потеряли в четверг акции производителя тренажёров для дома Peloton.