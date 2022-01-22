Терапевт Романенко рассказала, как часто нужно проветривать помещения

Этот нехитрый метод позволяет снизить концентрацию вирусов в помещении — а значит, и риск заболевания.

В период роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями следует чаще проветривать помещения. Такое мнение высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Важно проветривать, чтобы снизить концентрацию вирусов. Эта рекомендация связана не только с CoViD-19, проветривать важно ещё из-за гриппа и обычных ОРВИ", — объяснила Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

Терапевт отмечает, что регулярное проветривание помогает повысить защитные свойства организма, улучшить состояние слизистых оболочек, которые являются первым контуром защиты от вирусов. Романенко советует проветривать каждый час. Чтобы избежать переохлаждения, лучше не делать это дольше 10–15 минут.

"В идеале надо открывать окна на 10–15 минут каждый час в тех помещениях, где находится большое количество людей. Если такой возможности нет, то надо хотя бы раз в два часа открывать. Если и это не получается, то надо проветривать помещения до начала рабочего дня и во время обеденных перерывов", — посоветовала Татьяна Романенко.