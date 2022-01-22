Автоэксперт Червяков назвал пять жизненно важных привычек для водителя

Обычный осмотр шин перед каждой поездкой может помочь избежать многих проблем, а то и спасти жизнь, считает руководитель отдела продаж одного крупного российского автодилера Павел Червяков. Нужно визуально оценить давление в колёсах, обойдя машину вокруг, рекомендует эксперт. Вторая важная привычка — пристегнуть ремни безопасности себе и всем пассажирам. Третья — не отвлекаться на еду, курение, разговоры по телефону.

"Водитель должен припарковаться к обочине, чтобы переговорить по телефону, и затем уже продолжить движение", — дал совет Червяков в беседе с агентством "Прайм".

Водитель также не должен забывать про необходимость регулярного техобслуживания автомобиля. Проверять периодически состояние аккумулятора, тормозной системы, ходовой части, уровень моторного масла означает снизить риск аварий. Эксперт также обратил внимание на правильное положение рук на рулевом колесе, поскольку это влияет на процесс управления автомобилем.

"Оно позволяет максимально быстро и оперативно вращать рулём и реагировать в условиях внештатной ситуации... Например, нужно придерживаться определённого угла сгибания локтя, учитывать, как правильно перекладывать руки при вращении рулевого колеса. В критической ситуации эти знания позволят водителю спасти свою жизнь и жизнь пассажиров, так как он потратит гораздо меньше времени на лишние действия и сможет совершить манёвр", — объяснил специалист.