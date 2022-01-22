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Академик РАН Колесников рассказал, как бороться с "омикроном" при помощи водки

По словам учёного, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.

21 января, 23:56

Фото © Pixabay

Штамму коронавируса "омикрон" можно противостоять при помощи водки. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

"Вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать", — сказал Сергей Колесников в беседе с "Радио-1".

Он подчёркивает, что немаловажное значение в вопросе снижения риска заболевания играет соблюдение санитарно-гигиенических норм. Важно мыть руки и промывать нос. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Помимо прочего Колесников рекомендует избегать мест массового скопления людей: общественного транспорта, медучреждений и так далее.

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Ранее Лайф писал, что инфекционист Тимаков перечислил пять симптомов заражения "омикроном". Врач отметил, что у этого варианта коронавирусной инфекции может быть много и неспецифических проявлений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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