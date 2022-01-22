Академик РАН Колесников рассказал, как бороться с "омикроном" при помощи водки
По словам учёного, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.
Фото © Pixabay
Штамму коронавируса "омикрон" можно противостоять при помощи водки. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.
"Вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать", — сказал Сергей Колесников в беседе с "Радио-1".
Он подчёркивает, что немаловажное значение в вопросе снижения риска заболевания играет соблюдение санитарно-гигиенических норм. Важно мыть руки и промывать нос. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Помимо прочего Колесников рекомендует избегать мест массового скопления людей: общественного транспорта, медучреждений и так далее.
"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"
Ранее Лайф писал, что инфекционист Тимаков перечислил пять симптомов заражения "омикроном". Врач отметил, что у этого варианта коронавирусной инфекции может быть много и неспецифических проявлений.
Комментариев: 0