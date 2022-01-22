Эксперт назвал четыре способа сохранить брак, даже когда нет сил и хочется всё бросить

Почему в отношениях случаются кризисы

Причин, по которым брак может разрушиться, действительно великое множество. Как мы знаем, "каждая семья несчастлива по-своему". Но есть пара самых распространённых вариантов, которые помогут понять, в каком направлении двигаться. Родительская семья. Больше половины заключённых браков заканчиваются разводом. Это статистика. Печальный факт запускает порочный круг: дети не видят удачных ролевых моделей семьи, так что, когда наступает время им самим строить отношения, всюду появляются слепые пятна. Незнание партнёра. Казалось бы, такая очевидная проблема, которую можно было бы предотвратить. Но данные показывают, что в жизни мы не всегда руководствуемся разумом. 40% разведённых утверждали, что причина разрыва только в том, что они слишком спешили и сыграли свадьбу с человеком, которого, как оказалось, они совсем не знали.

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Как сохранить брак

Прежде чем читать следующие пункты, нужно задаться вопросом, стоит ли брак того, чтобы его вообще спасать. Не получится ли так, что, замотав прорехи в отношениях изолентой, человек обречёт себя на муки. Так что приведённые ниже советы нужно применять только с полной уверенностью, что вы хотите прожить с супругой или супругом до конца жизни.

Признать ошибки

Супругам в кризисе стоит помнить, что совершать ошибки — буквально часть человеческой природы. Причём в текущих отношениях большинство провалов уже в прошлом, а вот новым потенциальным партнёрам придётся проходить весь тот сложный путь притирки заново. Так что на начальных этапах нужно вспомнить, где именно были ошибки, признать их, а также тот факт, что иногда они будут повторяться.

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Работать в команде

Наша психика устроена так, что при каждой ссоре мы начинаем вставать в оборонительную позицию. Вот есть один человек и другой, "ты" и "я". К сожалению, такой подход едва ли поможет сохранить отношения. "Нужно не сваливать всю вину на другого, делая из себя мученика, а постараться разделить ответственность за кризис на двоих. Не записывать себя в жертву и не пускать внутрь кризиса подруг, друзей, родителей", — советует Евгений Кульгавчук в беседе с Пятым каналом.

Дать шанс

Не нужно рубить с плеча, сжигать мосты и т.д. Даже если кажется, что всё кончено, помните, вполне возможно, что это лишь очередной кризис, который случается во всех отношениях. Так что просто дайте проверенному годами человеку шанс. Кто знает, быть может, это и правда всё было недоразумением, из-за которого вы чуть не разошлись. Но, конечно, давать третий и двадцать третий шанс — дело неблагодарное. Лучше позаботьтесь о себе.

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