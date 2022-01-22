Учёные назвали причину, почему засыпать перед телевизором опасно для здоровья
Большинство даже не подозревают, какие последствия может принести, казалось бы, безобидная привычка. Разбираемся, что происходит в нашем мозгу по ночам и почему спать под звуки телевизора — ужасная идея.
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Сценарий типичного вечера
Представим ситуацию. Среднестатистический работник приходит домой, тратит пару часов на дело по хозяйству, помогает домашним, а затем ближе к ночи идёт в спальню или гостиную, где его уже ждёт сериал, который он смотрит последние полгода. Ну или новый сезон реалити-шоу, который разом вышел на Netflix. А что происходит дальше, вы и так знаете. Если стриминговые сервисы ещё пытаются поинтересоваться: "Вы всё ещё смотрите?", то ТВ так и продолжает работать, пока зритель спит... Ну, по крайней мере, пытается.
Что здесь не так
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Недавно группа учёных из Австрии выяснила, какое влияние на сон оказывает включённый телевизор. Никаких шокирующих выводов — очевидно, о здоровом и глубоком сне при таком шумовом сопровождении не приходится и мечтать. В такой ситуации наш мозг работает намного активнее, чем нужно во время сна.
Как это происходит
Неважно, спим мы или бодрствуем, закрыты наши глаза или нет, мозг постоянно анализирует ситуацию вокруг. Особенно хорошо он реагирует на незнакомые голоса, в то время как тембры наших близких проходят "мимо ушей". Эта эволюционная фишка помогает людям просыпаться, когда рядом незнакомцы (и может грозить опасность), и продолжать спать глубоким сном в кругу близких. И, разумеется, голоса из телевизора пробиваются сквозь фильтр, нарушая процесс здорового сна.
Как проводили исследование
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Для того чтобы прийти к таким выводам, исследователи, чья работа опубликована в научном журнале JNeurosci, измеряли активность мозга спящих людей, включая им разговоры знакомых и незнакомых людей. Очевидно, когда звучали голоса незнакомцев, в мозгу добровольцев происходили крупные изменения, связанные с сенсорной обработкой информации. Стоит отметить, что учёные не заметили такого эффекта, когда сон подопытных был в самой глубокой стадии, пишет Daily Mail.
И что теперь?
Ну, как минимум исследователи советуют сначала выключать любимое ТВ-шоу и только потом ложиться спать. Однако даже этого может быть недостаточно для того, чтобы уснуть сном младенца. За час до сна специалисты советуют отказаться от гаджетов, в том числе и телевизора. Нашему мозгу нужно отдохнуть и замедлиться, чтобы комфортно заснуть.
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