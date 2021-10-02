Врач рассказал про технику 10-3-2-1, после которой вы будете засыпать, как только коснётесь подушки
Бывает так, что вроде бы к концу дня устаёшь как собака и, кажется, вот-вот уснёшь... Но вместо этого ты лежишь на кровати часами, мучаясь бессонницей. Врач рассказал, как решить эту проблему.
Тикток-блогер и врач Каран Радж из Англии раскрыл технику, которая поможет не только засыпать почти сразу, как ложишься в кровать, но и высыпаться. Методом 10-3-2-1 он поделился в своём аккаунте dr.karanr. Нет, речь не пойдёт о волшебных позах или подсчёте овечек — в основе лайфхака человеческая физиология.
До момента отхода ко сну врач предлагает поочерёдно исключать все факторы, которые могут помешать здоровому сну
Сейчас расскажу, как лучше спать с помощью лайфхака 10-3-2-1. За десять часов до сна откажитесь от кофеина. Именно столько времени нужно вашему организму, чтобы очиститься и устранить стимулирующие эффекты вещества
За три часа доктор советует воздержаться от пищи. Это поможет предотвратить изжогу и избежать прерывистого сна. Также врач утверждает, что от алкоголя тоже следует отказаться. За два часа до того, как ложиться спать, доктор Радж откладывает все свои рабочие дела — и убеждает всех делать так же. Это поможет организму качественно расслабиться. За час до отправления в царство Морфея доктор Радж предлагает, должно быть, самую сложную для современного человека меру.
За час до сна — никаких гаджетов. И сериалов это тоже касается. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, что очень мешает сну
Ролик Карана Раджа посмотрели сотни тысяч человек. Судя по комментариям, многие люди уже смирились с тем, что никогда не узнают, что такое здоровый сон, так сильно они привыкли к кофе и сериалам, пишет Mirror
Отказаться от кофеина за десять часов? Кому-то придётся следить за моими детьми, ведь я функционировать без кофе не умею
WOW-news
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