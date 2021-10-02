Врач рассказал про технику 10-3-2-1, после которой вы будете засыпать, как только коснётесь подушки

Бывает так, что вроде бы к концу дня устаёшь как собака и, кажется, вот-вот уснёшь... Но вместо этого ты лежишь на кровати часами, мучаясь бессонницей. Врач рассказал, как решить эту проблему.