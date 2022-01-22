Иммунолог Костинов рассказал, кому нужна двойная ревакцинация
По словам врача, большинству людей будет достаточно и одной бустерной дозы препарата.
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Ревакцинацию от коронавирусной инфекции проводят однокомпонентным препаратом, однако есть исключения, рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Михаил Костинов. Людям с нарушениями здоровья в отдельных случаях повторную вакцинацию проводят двумя прививками.
"В случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки, потому что иммунитет после одной дозы не формируется", — сказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
Два компонента препарата могут ввести при ревакцинации и здоровому, если он на этом настаивает сам, уточнил иммунолог. Но такое возможно только после консультации с врачом, который вынесет вердикт на основании возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки.
Ранее Лайф писал, что Онищенко после заявления ВОЗ объяснил необходимость в ревакцинации от коронавируса. Он напомнил, что в России пока не достигнут уровень коллективного иммунитета по количеству привитых.
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