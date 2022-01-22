Bloomberg: США начали искать замену России в поставках газа Европе
По данным американских СМИ, переговоры об этом на высоком уровне могут состояться в Вашингтоне уже в этом месяце.
Джо Байден © Пресс-служба Белого дома
Представители Белого дома начали переговоры с властями Катара о возможных поставках газа в Европу в случае приостановки поступления топлива из России на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, уже в этом месяце Вашингтон может посетить эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани — его якобы намерен пригласить президент США Джо Байден для переговоров на тему таких поставок газа.
По версии агентства, Белый дом таким образом хочет успокоить своих европейских союзников, которые боятся остаться без энергоресурсов зимой в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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