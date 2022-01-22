Bloomberg: США начали искать замену России в поставках газа Европе

Представители Белого дома начали переговоры с властями Катара о возможных поставках газа в Европу в случае приостановки поступления топлива из России на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, уже в этом месяце Вашингтон может посетить эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани — его якобы намерен пригласить президент США Джо Байден для переговоров на тему таких поставок газа.