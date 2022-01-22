Глава МИД Греции объяснил, почему она превосходит Германию по количеству танков
Министр заявил, что это вынужденная мера в условиях отсутствия единой европейской армии.
Фото © Flickr / ministry_of_national_defence
Несмотря на то что Греция небольшое государство с населением в 11 миллионов человек, танков у страны больше, чем у Германии и Франции, вместе взятых. На это обратил внимание министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Он добавил, что у страны и фрегатов много — больше, чем у Нидерландов.
"У нас одни из самых крупных военно-воздушных сил в Европе, если не самые большие. У нас более 250 боевых самолётов третьего и четвёртого поколения, а мы не самая большая экономика в Европе", — подчеркнул Дендиас в выступлении, которое транслировалось в "Фейсбуке".
Он объяснил, что Греции нужна вся эта военная мощь из-за того, что страна — единственная участница ЕС и НАТО, сталкивающаяся "с ясной угрозой войны" — со стороны соседней Турции. Поэтому государству просто необходимо иметь сильные вооружённые силы, очень сильную военную авиацию и большой военный флот, подчеркнул министр. Он задался вопросом, было бы это нужно, если бы была европейская армия. По его словам, если говорить искренне, а не дипломатическим языком, европейских вооружённых сил сейчас не существует, но реальность "кричит" о необходимости их создания.
"Была бы угроза войны со стороны какой-либо страны периферии против страны – члена ЕС? Ответ был бы таким: абсолютно нет", — сказал Дендиас.
Как сообщал Лайф ранее, общественники Греции заявили о превращении страны в базу НАТО, нацеленную на Крым. Там также подчёркивают, что Чёрное море постепенно превращается в горячую зону воздушных и морских наступательных операций.
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