На Украине решили создать свой мессенджер — "Розмова"
Как только приложение пройдёт проверку на уровень защищённости, его могут предложить украинским военным.
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Украина начала тестирование собственного мессенджера — "Розмова" ("Разговоры"). Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер — "Розмова", — заявил он в беседе с "Форбс".
По словам Юрия Щиголя, мессенджер разрабатывали украинские программисты из разных регионов страны. Сначала его проверят на уровень защищённости и тогда решат, будут ли его предлагать военным.
"Украинским военным не рекомендуют пользоваться социальными сетями вроде WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, который стал популярным два-три года назад", — заявил Щиголь.
Лайф ранее называл шесть причин навсегда удалить Viber с телефона. Этот мессенджер пока ещё держится в тройке самых популярных, но к его удобству, дизайну и безопасности есть много вопросов.
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