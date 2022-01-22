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На Украине решили создать свой мессенджер — "Розмова"

Как только приложение пройдёт проверку на уровень защищённости, его могут предложить украинским военным.

22 января, 01:10

Фото © Pixabay

Украина начала тестирование собственного мессенджера — "Розмова" ("Разговоры"). Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер — "Розмова", — заявил он в беседе с "Форбс".

По словам Юрия Щиголя, мессенджер разрабатывали украинские программисты из разных регионов страны. Сначала его проверят на уровень защищённости и тогда решат, будут ли его предлагать военным.

"Украинским военным не рекомендуют пользоваться социальными сетями вроде WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, который стал популярным два-три года назад", — заявил Щиголь.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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