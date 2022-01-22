Финансисты предупредили о возможном повышении ипотечных ставок до 16%
Подрасти сразу на несколько процентных пунктов они могут уже к середине текущего года.
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Ипотечные ставки в России в этом году могут достичь 16 процентов годовых при определённых условиях. К такому выводу пришли некоторые эксперты.
Как пишет РИА "Новости", этого можно ожидать уже в середине 2022 года. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что расчётный базовый справедливый уровень ключевой ставки Банка России на этот год может составить в районе 8–11 процентов годовых.
"Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов", — уточнил Осин.
А вот старший аналитик информационного центра "Альпари" Анна Бодрова прогнозирует увеличение таких ставок до 13 процентов. По её прогнозу, количество выдаваемых кредитов на жильё в этом случае станет меньше на 5–7 процентов. Экономист Андрей Бархота же уверен, что для населения будут неподъёмными и ипотечные ставки в 11 процентов.
А ранее Лайф писал, что власти придумали способ снизить стоимость ипотеки для некоторых заёмщиков. В случае принятия закона банки получат больше свободных средств, что позволит им сокращать ставки.
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