Финансисты предупредили о возможном повышении ипотечных ставок до 16%

Ипотечные ставки в России в этом году могут достичь 16 процентов годовых при определённых условиях. К такому выводу пришли некоторые эксперты.

Как пишет РИА "Новости", этого можно ожидать уже в середине 2022 года. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что расчётный базовый справедливый уровень ключевой ставки Банка России на этот год может составить в районе 8–11 процентов годовых.

"Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов", — уточнил Осин.

А вот старший аналитик информационного центра "Альпари" Анна Бодрова прогнозирует увеличение таких ставок до 13 процентов. По её прогнозу, количество выдаваемых кредитов на жильё в этом случае станет меньше на 5–7 процентов. Экономист Андрей Бархота же уверен, что для населения будут неподъёмными и ипотечные ставки в 11 процентов.