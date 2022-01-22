WP: США попросили Россию не предавать огласке их ответ по гарантиям безопасности
В Госдепе заявили, что документ содержит предложения американской стороны и демонстрирует заинтересованность в диалоге с Москвой.
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Вашингтон попросил Москву не обнародовать его ответ на предложения по гарантиям безопасности, который поступит в письменном виде на следующей неделе. Об этом сообщает со ссылкой на источник газета The Washington Post. Как отмечает издание, "чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать документ после его получения.
Письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой, рассказали The Washington Post в Госдепе. Документ, как уточняется, при этом не будет содержать обещаний, касающихся ограничений на приём новых стран в НАТО.
Как ранее сообщал Лайф, Псаки раскрыла, что США ответят на предложения России по гарантиям безопасности. Представить свои комментарии Вашингтон должен на следующей неделе, о чём договорились в Женеве Сергей Лавров и Энтони Блинкен.
Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве, состоявшиеся 21 января, продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.
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