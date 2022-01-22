WP: США попросили Россию не предавать огласке их ответ по гарантиям безопасности

Вашингтон попросил Москву не обнародовать его ответ на предложения по гарантиям безопасности, который поступит в письменном виде на следующей неделе. Об этом сообщает со ссылкой на источник газета The Washington Post. Как отмечает издание, "чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать документ после его получения.

Письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой, рассказали The Washington Post в Госдепе. Документ, как уточняется, при этом не будет содержать обещаний, касающихся ограничений на приём новых стран в НАТО.