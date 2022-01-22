В некоторых регионах Сибири до конца месяца будет аномальная погода — до 20 градусов теплее обычного. Это нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что по северному побережью идут очень тёплые воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. В азиатскую часть России они заносят необычное тепло, что бывает редко.

"Обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента — их вымораживает, поэтому средние температуры около минус 50 градусов. А сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

Он отметил, что это "просто неприлично", поскольку нарушается представление учёных о континентальности климата. Вильфанд отметил, что в последнее время такое явление встречается чаще. В нынешнем случае тёплые воздушные массы обеспечат вместо минус 50 градусов в Туве только минус 25, в Мирном — минус 32.

"Это просто неприличная жара. Причём это будет средняя температура за декаду, и сейчас она такая же высокая", — сказал метеоролог.