В ПФР объяснили россиянкам правила досрочного выхода на пенсию
Заслуженный отдых будет приближаться по мере увеличения у женщины количества детей.
Фото © Pexels
В ПФР объяснили россиянкам правила досрочного выхода на пенсию. Фото © VK / ПФР
Условия досрочного выхода на пенсию для многодетных мам разъяснил Пенсионный фонд России (ПФР). В ведомстве уточнили, что для этого нужен определённый страховой стаж.
"Необходимый страховой стаж — 15 лет", — подчеркнули в ПФР.
Если женщина воспитывает трёх детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, а мама четверых — в 56 лет, добавили в Пенсионном фонде. Если у женщины пять детей — то она может стать пенсионеркой уже в 50 лет.
Ранее Лайф сообщал, что Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства попросил правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей выплатой.
Комментариев: 0