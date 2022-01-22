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В ПФР объяснили россиянкам правила досрочного выхода на пенсию

Заслуженный отдых будет приближаться по мере увеличения у женщины количества детей.

22 января, 00:58

Фото © Pexels

В ПФР объяснили россиянкам правила досрочного выхода на пенсию. Фото © VK / ПФР

В ПФР объяснили россиянкам правила досрочного выхода на пенсию. Фото © VK / ПФР

Условия досрочного выхода на пенсию для многодетных мам разъяснил Пенсионный фонд России (ПФР). В ведомстве уточнили, что для этого нужен определённый страховой стаж.

"Необходимый страховой стаж — 15 лет", — подчеркнули в ПФР.

Если женщина воспитывает трёх детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, а мама четверых — в 56 лет, добавили в Пенсионном фонде. Если у женщины пять детей — то она может стать пенсионеркой уже в 50 лет.

Госдума проиндексировала пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года

Госдума проиндексировала пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года

Ранее Лайф сообщал, что Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства попросил правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей выплатой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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