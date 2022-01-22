Инфекционист Никифоров увидел в "омикроне" признаки финала пандемии
По мнению медика, часть населения переболеет этим вариантом ковида настолько легко, что не заметит этого.
© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Появление штамма коронавируса "омикрон" — это признак скорого завершения пандемии, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
"Хотелось бы верить, что появление "омикрона" — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", — отметил Никифоров в интервью РИА "Новости".
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Профессор считает, что часть населения России переболеет "омикронным" ковидом настолько легко, что даже не заметит этого — симптомов не будет. В стране уже сейчас рекордная заболеваемость за всю пандемию, но больницы не переполнены. Это говорит о том, что этот штамм коронавируса не такой тяжёлый, как "дельта".
Лайф сообщал, что ранее главный инфекционист Минздрава рассказал, как много людей болеет ковидом повторно. Есть даже такие, у кого из-за врождённых особенностей иммунитет к инфекциям не формируется.
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