Инфекционист Никифоров увидел в "омикроне" признаки финала пандемии

Профессор считает, что часть населения России переболеет "омикронным" ковидом настолько легко, что даже не заметит этого — симптомов не будет. В стране уже сейчас рекордная заболеваемость за всю пандемию, но больницы не переполнены. Это говорит о том, что этот штамм коронавируса не такой тяжёлый, как "дельта".